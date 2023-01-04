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На Каліфорнію насувається "бомбовий циклон"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. На Каліфорнію обрушилася негода, синоптики попередили, що зливи та широкомасштабна повінь цього тижня можуть виявитися смертельними. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

На Каліфорнію насувається "бомбовий циклон"

Деталі

Зазвичай посушливий захід Сполучених Штатів останніми тижнями зазнав серії штормів, що обрушилися на узбережжя, внаслідок чого в деяких частинах країни випала майже рекордна кількість опадів.

Із Тихого океану в середу та четвер має прийти величезна система, і метеорологи кажуть, що будь-хто, хто живе на її шляху, має бути до цього готовий.

"Наслідки включатимуть широкомасштабні повені, розмиття доріг, обвалення схилів пагорбів, падіння дерев, масові відключення електроенергії, збої в торгівлі та, що найгірше, ймовірні людські жертви", - попередили синоптики.

Деякі райони північної Каліфорнії вже постраждали від сильного шторму, що обрушився напередодні Нового року, що спричинив зсуви та перебої в подачі електроенергії, оскільки греблі були прорвані, а дороги затоплені. Відомо, що щонайменше одна людина загинула.

У Сан-Франциско 31 грудня випало майже 14 сантиметрів дощу, що стало другим дощовим днем в історії міста.

Доповнення

Дощ – це результат атмосферної річки – потоку важкої вологи у повітрі.

Такі атмосферні річки не рідкість у цей час року, але нинішня річка пов'язана із системою низького тиску, яка розвинеться в "бомбовий циклон", коли тиск повітря різко падає.

Сильний дощ у низинах перетвориться на сильний снігопад над горами у міру того, як вологе повітря підніматиметься вгору.

У той час як синоптики кажуть, що будь-який дощ корисний, раптові зливи, спричинені сильними штормами, можуть завдати більше шкоди, ніж користі, оскільки земля так швидко поглинає такі великі обсяги води, що це призводить до повеней.

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