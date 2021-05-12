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На калифорнийский пляж в США вымыло редкую глубоководную рыбу

Киев • УНН

 • 28035 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Рыбак Бен Эстес в середине мая обнаружил на пляже Кристалл-Коув в Калифорнии 45-сантиметровое зубастое существо, которое вымыло на берег волнами. Внимательно осмотрев находку, Эстес понял, что перед ним достаточно редкое животное. Об этом сообщило руководство парка Кристалл-Коув в Facebook, передает УНН.

На калифорнийский пляж в США вымыло редкую глубоководную рыбу

Детали

Рыбак тут же связался с организацией Davey's Locker Sportfishing&Whale Watching и сообщил им о необычной рыбе, которая, к сожалению, уже была мертва. Прибывшие на место специалисты были поражены находкой, ведь найденое существо оказалось глубоководным рыбаком, который живет на глубине более 1500 метров, поэтому увидеть его на берегу - это невероятная удача, особенно в таком идеальном состоянии, пишет The Guardian.

Специалисты быстро забрали "глубоководного монстра" с пляжа и аккуратно его заморозили. Теперь рыба поедет в Музей естественной истории округа Лос-Анджелес, где пополнит музейную коллекцию.

Добавим

Удильщики, известные своими острыми зубами и лампочкой, которая привлекает потенциальную жертву, впервые были открыты в 1833 году. До недавнего времени ученые могли изучать их только благодаря мертвым образцам, которые также случайно выносило на берег. И только в последние годы с помощью современного оборудования специалистам удалось добраться в глубь океана, чтобы понаблюдать за этими хищниками в естественной среде.

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