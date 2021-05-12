На каліфорнійський пляж у США вимило рідкісну глибоководну рибу

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Рибак тут же зв'язався з організацією Davey's Locker Sportfishing&Whale Watching і повідомив їм про незвичайну рибу, яка, на жаль, вже була мертва. Прибулі на місце фахівці були вражені знахідкою, адже знайдена істота виявилася глибоководним рибалкою, який мешкає на глибині понад 1500 метрів, а тому побачити його на березі - це неймовірна удача, особливо в такому ідеальному стані, пише The Guardian.

Фахівці швидко забрали "глибоководного монстра" з пляжу і акуратно його заморозили. Тепер риба поїде в Музей природної історії округу Лос-Анджелес, де поповнить музейну колекцію.

Додамо

Вудильники, відомі своїми гострими зубами і лампочкою, яка привертає потенційну жертву, вперше були відкриті в 1833 році. До недавнього часу вчені могли вивчати їх тільки завдяки мертвим зразкам, яких також випадково виносило на берег. І лише в останні роки за допомогою сучасного обладнання фахівцям вдалося дістатися в глиб океану, щоб поспостерігати за цими хижаками в природному середовищі.