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На Ивано-Франковской области мать молотком забила 6-летнюю дочь

На Ивано-Франковской области мать молотком забила 6-летнюю дочь

Киев  •  УНН

 • 20192 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области женщина насмерть забила молотком свою 6-летнего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Так, уроженка Закарпатской области 1986 г.р., местная жительница, ранее не судима, которая по ее словам находится на психиатрическом учете, на почве психических расстройств решила лишить жизни свою малолетнюю дочь, 20.05.2011 года рождения.

"Реализуя свой преступный умысел, направленный на лишение жизни своей малолетней дочери, действуя умышленно, взяла в руки молоток, которым нанесла серию ударов по жизненно важном участке тела - голове, чем вызвала ребенку телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа, от которых последняя скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Женщину задержали, сейчас решается вопрос об объявлении подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.2. ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Закарпатье матери двухлетнего мальчика, которого отец нашел дома мертвым, полиция сообщила о подозрении по ст. 115 УК, то есть умышленное убийство.

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