На Івано-Франківщині матір молотком забила 6-річну доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В одному з сіл Косівського району Івано-Франківської області жінка насмерть забила молотком свою 6-річну дитину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Так, уродженка Закарпатської області 1986 р.н., місцева жителька, раніше не судима, з її слів перебуває на психіатричному обліку, на грунті психічних розладів вирішила позбавити життя свою малолітню дочку, 20.05.2011 року народження.
“Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на позбавлення життя своєї малолітньої доньки, діючи умисно, взяла до рук молоток, яким нанесла серію ударів по життєво важливій ділянці тіла — голові, чим спричинила дитині тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому кісток склепіння черепа, від яких остання померла на місці події”, — йдеться в повідомленні.
Жінку затримано, наразі вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину передбаченого п.2. ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Закарпатті матері дворічного хлопчика, якого батько знайшов вдома мертвим, поліція повідомила про підозру за ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство.