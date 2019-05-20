В Ивано-Франковской области ГСЧС спасла 35 человек от наводнений

КИЕВ. 20 мая. УНН. В понедельник ориентировочно с 16:00 на территории области начались интенсивные осадки в виде грозовых, ливневых дождей и града. Наблюдались грозовые, дождевые явления в Богородчанском, Кольском и Долинском районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.