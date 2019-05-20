В Ивано-Франковской области ГСЧС спасла 35 человек от наводнений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В понедельник ориентировочно с 16:00 на территории области начались интенсивные осадки в виде грозовых, ливневых дождей и града. Наблюдались грозовые, дождевые явления в Богородчанском, Кольском и Долинском районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.
По состоянию на 18:00 подтоплены домохозяйства в населенных пунктах Марково, Жураки, Дзвыняч, Росильна, Глубокая, Хмелевка, Старуня, Монастырчаны, Саджава, Бабче и поселок Солотвино Богородчанского района в городах Калуше и Ивано-Франковске.
В 17:30 в Богородчанском районе состоялась районная комиссия ТЭБ и ЧС с целью определения объемов убытков.
По состоянию на 19:00 наблюдается подтопление следующих населенных пунктов в Надвирнянском районе, а именно: с. Биточков, с. Молодьково, с. Гвоздь, с. Пней, с. Пасечная.
Осадки на территории Богородчанского района прекратились. Уровень воды в местных потоках приходит.
Пожарно-спасательными подразделениями Управления ГСЧС в области спасено 35 человек, а именно:
Богородчанский район:
- с. Монастырчаны оказана помощь по отселению к родственникам 2 человека;
- с. Старуня отбуксирован автобус, перевозивший детей;
- с. Бабче спасены 5 человек в т.ч. 4 детей (с подтопленной ж/д перенесены в безопасное место);
Надворнянский район:
- с. Гвоздь спасены 4 человека (перенесены с подтопленного жилого дома в безопасное место);
Кольский район:
- г. Калуш - оказана помощь по извлечению из водной преграды маршрутного автобуса с пассажирами (14 человек), эвакуированы 6-ти автомобилей, в которых находилось 10 человек, спасено 2 человека и оказана помощь 10-ти лицам (перевезено из подтопленных жилых домов в безопасное место);
По состоянию на 20:30 к проведению спасательных работ привлечено 15 единиц техники, 76 человек личного состава и 6 плавсредств.
В Богородчанском, Кольском и Надвирнянском районах запланировано внеочередное заседание районных комиссии ТЭБ и ЧС.
В Управлении и районных подразделениях организована работа оперативных групп с целью реагирования на осложнение погодных условий.
Напомним, в Хмельницкой эвакуировали 201 ребенка из-за выхода реки из берегов.