В Ивано-Франковской области ГСЧС спасла 35 человек от наводнений

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43979 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66242 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 82872 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95648 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123335 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111726 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137854 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144653 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130203 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Ивано-Франковской области ГСЧС спасла 35 человек от наводнений

В Ивано-Франковской области ГСЧС спасла 35 человек от наводнений

Киев  •  УНН

 • 17135 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В понедельник ориентировочно с 16:00 на территории области начались интенсивные осадки в виде грозовых, ливневых дождей и града. Наблюдались грозовые, дождевые явления в Богородчанском, Кольском и Долинском районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По состоянию на 18:00 подтоплены домохозяйства в населенных пунктах Марково, Жураки, Дзвыняч, Росильна, Глубокая, Хмелевка, Старуня, Монастырчаны, Саджава, Бабче и поселок Солотвино Богородчанского района в городах Калуше и Ивано-Франковске.

В 17:30 в Богородчанском районе состоялась районная комиссия ТЭБ и ЧС с целью определения объемов убытков.

По состоянию на 19:00 наблюдается подтопление следующих населенных пунктов в Надвирнянском районе, а именно: с. Биточков, с. Молодьково, с. Гвоздь, с. Пней, с. Пасечная.

Осадки на территории Богородчанского района прекратились. Уровень воды в местных потоках приходит.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления ГСЧС в области спасено 35 человек, а именно:

Богородчанский район:

- с. Монастырчаны оказана помощь по отселению к родственникам 2 человека;

- с. Старуня отбуксирован автобус, перевозивший детей;

- с. Бабче спасены 5 человек в т.ч. 4 детей (с подтопленной ж/д перенесены в безопасное место);

Надворнянский район:

- с. Гвоздь спасены 4 человека (перенесены с подтопленного жилого дома в безопасное место);

Кольский район:

- г. Калуш - оказана помощь по извлечению из водной преграды маршрутного автобуса с пассажирами (14 человек), эвакуированы 6-ти автомобилей, в которых находилось 10 человек, спасено 2 человека и оказана помощь 10-ти лицам (перевезено из подтопленных жилых домов в безопасное место);

По состоянию на 20:30 к проведению спасательных работ привлечено 15 единиц техники, 76 человек личного состава и 6 плавсредств.

В Богородчанском, Кольском и Надвирнянском районах запланировано внеочередное заседание районных комиссии ТЭБ и ЧС.

В Управлении и районных подразделениях организована работа оперативных групп с целью реагирования на осложнение погодных условий.

Напомним, в Хмельницкой эвакуировали 201 ребенка из-за выхода реки из берегов.

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