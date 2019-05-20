На Івано-Франківщині ДСНС врятувала 35 осіб від підтоплень

КИЇВ. 20 травня. УНН. У понеділок орієнтовно з 16:00 на території області розпочалися інтенсивні опади у вигляді грозових, зливових дощів та граду. Спостерігалися грозові, дощові явища в Богородчанському, Калуському та Долинському районах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.