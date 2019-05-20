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На Івано-Франківщині ДСНС врятувала 35 осіб від підтоплень

На Івано-Франківщині ДСНС врятувала 35 осіб від підтоплень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У понеділок орієнтовно з 16:00 на території області розпочалися інтенсивні опади у вигляді грозових, зливових дощів та граду. Спостерігалися грозові, дощові явища в Богородчанському, Калуському та Долинському районах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Станом на 18:00 підтоплено дворогосподарства в населених пунктах Марково, Жураки, Дзвиняч, Росільна, Глибока, Хмелівка, Старуня, Монастирчани, Саджава, Бабче та селище Солотвин Богородчанського району в містах Калуші та Івано-Франківську.

О 17:30 в Богородчанському районі відбулася районна комісія ТЕБ та НС з метою визначення обсягів збитків.

Станом на 19:00 спостерігається підтоплення наступних населених пунктів в Надвірнянському районі, а саме: с. Битків, с. Молодьків, с. Гвізд, с. Пнів, с. Пасічна.

Опади на території Богородчанського району припинилися. Рівень води в місцевих потічках спадає.

Пожежно-рятувальними підрозділами Управління ДСНС в області врятовано 35 осіб, а саме:

Богородчанський район:

- с. Монастирчани надано допомогу по відселенню до родичів 2 осіб;

- с. Старуня відбуксировано автобус, який перевозив дітей;

- с. Бабче врятовано 5 осіб в т.ч. 4 дітей (з підтопленого ж/б перенесено в безпечне місце);

Надвірнянський район:

- с. Гвізд врятовано 4 осіб (перенесено з підтопленого житлового будинку в безпечне місце);

Калуський район:

- м. Калуш надано допомогу по витягуванню з водної перешкоди маршрутного автобуса з пасажирами (14 чоловік), евакуйовано 6-ть автомобілів, в яких перебувало 10 осіб, врятовано 2 осіб та надано допомогу 10-ти особам (перевезено з підтоплених житлових будинків в безпечне місце);

Станом на 20:30 до проведення рятувальних робіт залучено 15 одиниць техніки, 76 чоловік особового складу та 6 плавзасобів.
В Богородчанському, Калуському та Надвірнянському районах заплановано позачергові засідання районних комісії ТЕБ та НС.

В Управлінні та районних підрозділах організовано роботу оперативних груп з метою реагування на ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, на Хмельниччині евакуювали 201 дитину через вихід річки з берегів.

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