В Ивано-Франковской области слышали звуки взрывов: официальной информации нет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Общественное.
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«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук призвала оставаться в укрытиях и добавила, что официальная информация будет впоследствии.
«Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии», – написала Онищук.
Дополнение
Днем 15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть прилеты в жилые дома Киева и критическую инфраструктуру Харькова. В некоторых городах сработало ПВО.
Добавим
Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что сегодня, 15 ноября, украинские военные будут проводить учения.