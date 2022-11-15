В Ивано-Франковской области слышали звуки взрывов: официальной информации нет

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«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук призвала оставаться в укрытиях и добавила, что официальная информация будет впоследствии.

«Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии», – написала Онищук.

Дополнение

Днем 15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть прилеты в жилые дома Киева и критическую инфраструктуру Харькова. В некоторых городах сработало ПВО.

Добавим

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что сегодня, 15 ноября, украинские военные будут проводить учения.