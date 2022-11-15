На Івано-Франківщині чули звуки вибухів: офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Івано-Франківській області чутно звуки вибухів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.
Цитата
«На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів», - йдеться в повідомленні.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала залишатися в укриттях та додала, що офіційна інформація буде згодом.
«Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом», - написала Онищук.
Доповнення
Вдень 15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва та критичну інфраструктуру Харкова. У деяких містах спрацювала ППО.
Додамо
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що сьогодні, 15 листопада, українські військові проводитимуть навчання.