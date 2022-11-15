На Івано-Франківщині чули звуки вибухів: офіційної інформації немає

Цитата

«На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів», - йдеться в повідомленні.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала залишатися в укриттях та додала, що офіційна інформація буде згодом.

«Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом», - написала Онищук.

Доповнення

Вдень 15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва та критичну інфраструктуру Харкова. У деяких містах спрацювала ППО.

Додамо

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що сьогодні, 15 листопада, українські військові проводитимуть навчання.