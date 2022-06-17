На Илона Маска подали в суд на 258 млрд долл. из-за Dogecoin
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Американского предпринимателя Илона Маска обвинили в организации пирамидной схемы для поддержки криптовалюты Dogecoin. Гражданин США хочет отсудить у Маска, его компаний SpaceX и Tesla Inc. 258 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Истец Кит Джонсон обратился в федеральный суд Манхеттена, обвиняя Маска и его компании в организации схемы, чтобы повысить цену Dogecoin.
Цитата
"Ответчики с 2019 года осознавали, что Dogecoin не имел ценности, но все же продвигали Dogecoin, чтобы получить прибыль от его торговли. Маск использовал свой пьедестал как самый богатый человек мира, чтобы управлять схемой пирамиды Dogecoin для получения прибыли и развлечения", — говорится в жалобе.
Детали
В жалобе также собраны комментарии Уоррена Баффета, Билла Гейтса и других, ставящих под сомнение стоимость криптовалюты.
Джонсон требует возмещения ущерба в размере 86 миллиардов долларов, а также хочет утроить сумму возмещений. Кроме того, он хочет запретить Маску и его компаниям продвигать Dogecoin, а саму торговлю этой криптовалютой признать азартными играми в соответствии с федеральным и Нью-Йоркским законодательством.
В четверг, 16 июня, Dogecoin стоил примерно 5,8 цента по сравнению с пиком в мае 2021 года, который составлял примерно 74 цента.
Ранее
За один день Маск потерял 17 миллионов долларов спустя несколько дней после того, как предприниматель призвал подчиненных вернуться к работе в офисе.