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На Ілона Маска подали в суд на 258 млрд дол. через Dogecoin

На Ілона Маска подали в суд на 258 млрд дол. через Dogecoin

Київ • УНН

 • 146890 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Американського підприємця Ілона Маска звинуватили в організації пірамідної схеми для підтримки криптовалюти Dogecoin. Громадянин США хоче відсудити у Маска, його компаній SpaceX і Tesla Inc. 258 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Позивач Кіт Джонсон звернувся до федерального суду Манхеттена, звинувачуючи Маска та його компанії в організації схеми, щоб підвищити ціну Dogecoin.

Цитата

"Відповідачі з 2019 року усвідомлювали, що Dogecoin не мав цінності, але все ж таки просували Dogecoin, щоб отримати прибуток від його торгівлі. Маск використовував свій п’єдестал як найбагатша людина світу, щоб керувати схемою піраміди Dogecoin для отримання прибутку та розваги", - йдеться у скарзі.

Деталі

У скарзі також зібрані коментарі Воррена Баффета, Білла Гейтса та інших, які ставлять під сумнів вартість криптовалюти.

Джонсон вимагає відшкодування збитків у розмірі 86 мільярдів доларів, а також хоче потроїти суму відшкодувань. Окрім того, він хоче заборонити Маску та його компаніям просувати Dogecoin, а саму торгівлю цієї криптовалюти визнати азартними іграми відповідно до федерального та Нью-Йоркського законодавства.

У четвер, 16 червня, Dogecoin коштував приблизно 5,8 цента, у порівнянні з піком у травні 2021 року, який становив приблизно 74 центи.

Раніше

За один день Маск втратив 17 мільйонів доларів через кілька днів після того, як підприємець закликав підлеглих повернутися до роботи в офісі.

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