На границе Сумщины обнаружили тела двух людей, которые готовились к эвакуации
Киев • УНН
В Великописаревской громаде обнаружили тела 62-летнего мужчины и его 86-летней матери, которые исчезли 9 декабря 2024 года. По предварительным данным, они погибли в результате российского обстрела во время подготовки к эвакуации.
В приграничной Великописаревской общине на Сумщине правоохранители обнаружили тела 62-летнего мужчины и его 86-летней матери. По предварительным данным, люди погибли в результате обстрела. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 26 января 2025 года в с. Пономаренки Великописаревской общины Ахтырского района правоохранители обнаружили тела мужчины и его матери, которые готовились к эвакуации 9 декабря 2024 года. С тех пор они на связь не выходили. По предварительным данным, они погибли из-за российского обстрела.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
26 января в Сумах в результате ночной атаки вражеских беспилотников произошло два взрыва. Повреждены образовательное учреждение, жилой дом и административные здания, пострадавших нет.