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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 160748 просмотра

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 210774 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 139012 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 122637 просмотра

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 118104 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе Сумщины обнаружили тела двух людей, которые готовились к эвакуации

На границе Сумщины обнаружили тела двух людей, которые готовились к эвакуации

Киев  •  УНН

 • 1773 просмотра

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В Великописаревской громаде обнаружили тела 62-летнего мужчины и его 86-летней матери, которые исчезли 9 декабря 2024 года. По предварительным данным, они погибли в результате российского обстрела во время подготовки к эвакуации.

В приграничной Великописаревской общине на Сумщине правоохранители обнаружили тела 62-летнего мужчины и его 86-летней матери. По предварительным данным, люди погибли в результате обстрела. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 26 января 2025 года в с. Пономаренки Великописаревской общины Ахтырского района правоохранители обнаружили тела мужчины и его матери, которые готовились к эвакуации 9 декабря 2024 года. С тех пор они на связь не выходили. По предварительным данным, они погибли из-за российского обстрела.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

26 января в Сумах в результате ночной атаки вражеских беспилотников произошло два взрыва. Повреждены образовательное учреждение, жилой дом и административные здания, пострадавших нет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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