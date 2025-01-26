На прикордонні Сумщини виявили тіла двох людей, які готувалися до евакуації

У прикордонній Великописарівській громаді на Сумщині правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері. За попередніми даними, люди загинули унаслідок обстрілу. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.

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За даними слідства, 26 січня 2025 року в с. Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла чоловіка та його матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. З того часу вони на звʼязок не виходили. За попередніми даними, вони загинули через російський обстріл.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

26 січня у Сумах внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників сталося два вибухи. Пошкоджено освітній заклад, житловий будинок та адміністративні споруди, постраждалих немає.