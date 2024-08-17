На границе с Румынией в Тисе обнаружено тело мужчины - ГПСУ
Киев • УНН
Пограничники нашли тело мужчины среднего возраста в реке Тиса на границе с Румынией. Личность погибшего не установлена, документов при нем не обнаружено.
Очередное тело человека обнаружили в Тисе на границе с Румынией, сообщила в субботу Госпогранслужба Украины, передает УНН.
Детали
Об утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу.
Сейчас тело достали из воды. Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли. Проводятся мероприятия по установлению личности, добавили в ГПСУ.
Напад на прикордонника та втеча в Румунію: у ДПСУ повідомили деталі інциденту на Закарпатті16 августа 2024, 18:27 • 21876 просмотров
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