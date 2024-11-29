На границе с Молдовой и Румынией приостановили пропуск граждан и авто: что известно
Киев • УНН
На границе с Молдовой и Румынией временно приостановлено оформление лиц и транспортных средств по техническим причинам. Гостаможслужба призывает следить за обновлением информации.
В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостановление оформления лиц и транспортных средств, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.
"По техническим причинам все пропускные операции в отношении граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией временно приостановлены", - говорится в сообщении.
В Гостаможслужбе также призвали следить за обновлением информации.
На Закарпатье машины временно не смогут пересекать один из пунктов пропуска22 нояб. 2024, 08:55 • 13318 просмотров