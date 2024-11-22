На Закарпатье машины временно не смогут пересекать один из пунктов пропуска

Пункт пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией», что на границе с Румынией, частично приостановит пропуск транспортных средств. Приостановление работы КПП связано с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.

По информации Румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению, осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 до 15:30, с понедельника по пятницу