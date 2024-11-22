На Закарпатье машины временно не смогут пересекать один из пунктов пропуска
Киев • УНН
Пункт пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией» частично приостановит пропуск транспортных средств из-за ремонта моста. Ограничения будут действовать с 22 ноября 2024 года в течение 35 дней с 9:00 до 15:30 по будням.
Пункт пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией», что на границе с Румынией, частично приостановит пропуск транспортных средств. Приостановление работы КПП связано с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.
По информации Румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению, осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 до 15:30, с понедельника по пятницу
Отмечается, что движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет.
Ожидается, что приостановление пропуска из-за ремонтных работ будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября 2024 года.
Пограничники попросили учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок.
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