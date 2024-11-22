На Закарпатье машины временно не смогут пересекать один из пунктов пропуска

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Пункт пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией» частично приостановит пропуск транспортных средств из-за ремонта моста. Ограничения будут действовать с 22 ноября 2024 года в течение 35 дней с 9:00 до 15:30 по будням.

Пункт пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией», что на границе с Румынией, частично приостановит пропуск транспортных средств. Приостановление работы КПП связано с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.

По информации Румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью  проведения работ по его восстановлению, осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 до 15:30, с понедельника по пятницу

- говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет.

Ожидается, что приостановление пропуска из-за ремонтных работ будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября 2024 года.

Пограничники попросили учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок.

ГПСУ о количестве попыток незаконного пересечения границы: "Продолжаем фиксировать динамику к уменьшению"21 нояб. 2024, 06:49 • 11750 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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