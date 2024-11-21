ГПСУ о количестве попыток незаконного пересечения границы: "Продолжаем фиксировать динамику к уменьшению"
Киев • УНН
Госпогранслужба фиксирует снижение количества попыток незаконного пересечения границы с июля 2024 года. Из-за погодных условий и приближения холодов ожидается дальнейшее уменьшение таких случаев.
Начиная с июля пограничники фиксируют уменьшение количества попыток незаконного пересечения границы. Из-за предстоящих холодов стоит ожидать, что тех, кто будет планировать пересечь границу будет только уменьшаться. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Ежедневно наши пограничные наряды, как на зеленом участке границы, так и наши инспекторы в пунктах пропуска разоблачают тех, кто пытается незаконным способом пересечь границу. Продолжаем фиксировать динамику к уменьшению тех, кто планирует незаконные путешествия. Такая ситуация наблюдается с июля. Фактически август, сентябрь, октябрь и эти дни ноября динамика идет исключительно на спад", - сказал Демченко.
Он отметил, что уменьшению попыток незаконного пересечения границы способствуют погодные условия.
"Учитывая, что холода еще впереди, то стоит ожидать, что тех, кто будет планировать пересечь границу будет только уменьшаться", - добавил Демченко.
Напомним
На границе с Румынией в реке Тиса накануне обнаружили тело мужчины. Это уже 42-й случай с начала полномасштабного вторжения рф.