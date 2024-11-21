ГПСУ о количестве попыток незаконного пересечения границы: "Продолжаем фиксировать динамику к уменьшению"

ukenru
Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 100411 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 108184 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 131358 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 136964 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 112654 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 142147 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 166338 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125791 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 136210 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 137976 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 112880 просмотра
Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

 • 48044 просмотра
Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

 • 63091 просмотра
Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

03:01 • 27799 просмотра
Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

03:10 • 81115 просмотра
В Днепре произошли взрывы

В Днепре произошли взрывы

03:23 • 70682 просмотра
публикации
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 131371 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 117853 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 136981 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 142159 просмотра
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 166346 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

 • 62787 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

 • 63470 просмотра
Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

 • 72161 просмотра
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

 • 102873 просмотра
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

 • 103994 просмотра
Актуальное
ГПСУ о количестве попыток незаконного пересечения границы: "Продолжаем фиксировать динамику к уменьшению"

ГПСУ о количестве попыток незаконного пересечения границы: "Продолжаем фиксировать динамику к уменьшению"

Киев  •  УНН

 • 5213 просмотра

Read in English

Госпогранслужба фиксирует снижение количества попыток незаконного пересечения границы с июля 2024 года. Из-за погодных условий и приближения холодов ожидается дальнейшее уменьшение таких случаев.

Начиная с июля пограничники фиксируют уменьшение количества попыток незаконного пересечения границы. Из-за предстоящих холодов стоит ожидать, что тех, кто будет планировать пересечь границу будет только уменьшаться. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Ежедневно наши пограничные наряды, как на зеленом участке границы, так и наши инспекторы в пунктах пропуска разоблачают тех, кто пытается незаконным способом пересечь границу. Продолжаем фиксировать динамику к уменьшению тех, кто планирует незаконные путешествия. Такая ситуация наблюдается с июля. Фактически август, сентябрь, октябрь и эти дни ноября динамика идет исключительно на спад", - сказал Демченко.

Он отметил, что уменьшению попыток незаконного пересечения границы способствуют погодные условия.

"Учитывая, что холода еще впереди, то стоит ожидать, что тех, кто будет планировать пересечь границу будет только уменьшаться", - добавил Демченко.

Напомним

На границе с Румынией в реке Тиса накануне обнаружили тело мужчины. Это уже 42-й случай с начала полномасштабного вторжения рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния