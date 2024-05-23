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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 13:20  •  6617 просмотра

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На границе с Черниговской областью российские войска минируют свою территорию и восстанавливают укрепления, что свидетельствует об опасениях возможных действий со стороны Украины.

На границе с Черниговщиной военные рРоссии заминируют свои территории и отстраивают фортификации. Там размещена российская группировка "Север". Об этом отметил представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мисник в эфире "Суспільне.Студія", передает УНН.

Мы отслеживаем движения. Это все российская группировка "Север". Это и брянская, курская, белгородская области. Это единственные силы, которые они собирают и рассредотачивают на сотни километров. Мы фиксируем, как они заминируют территории, как они свои фортификации отстраивают. То есть они тоже опасаются с нашей стороны каких-то действий,

- рассказал Мысник.

Детали

В целом по словам Мысника, на северной границе с россией наблюдают активность ДРГ и обстрелы приграничных сел.

"Оперативная обстановка на северной границе с россией контролируемая Силами обороны Украины, но она напряженная. Враг придерживается своей тактики, как обстрел приграничных сел вдоль всей полосы границы. Активность ДРГ сохраняется, здесь ничего нового нет. Наша разведка фиксирует эти группы. Мы даем отпор", - сказал Мысник.

Дополнение

Оперативная обстановка на северной границе с россией контролируется Силами обороны Украины. Однако она напряженная.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
polshaПольша
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