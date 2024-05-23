На кордоні з Чернігівщиною рф заміновують свої території та відбудовують фортифікації
Київ • УНН
На кордоні з Чернігівською областю російські війська мінують свою територію та відновлюють укріплення, що свідчить про побоювання можливих дій з боку України.
На кордоні з Чернігівщиною військові росії заміновують свої території та відбудовують фортифікації. Там розміщене російське угрупування "Сєвєр". Про це зазначив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі "Суспільне.Студія", передає УНН.
Ми відстежуємо рухи. Це все російське угрупування "Сєвєр". Це і Брянська, Курська, Бєлгородська області. Це єдині сили, які вони збирають і розсереджують на сотні кілометрів. Ми фіксуємо, як вони заміновують території, як вони свої фортифікації відбудовують. Тобто вони теж побоюються з нашого боку якихось дій,
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Загалом зі слів Мисника, на північному кордоні з росією спостерігають активність ДРГ та обстріли прикордонних сіл.
"Оперативна обстановка на північному кордоні з росією контрольована Силами оборони України, але вона є напружена. Ворог дотримується своєї тактики, як обстріл прикордонних сіл вздовж всієї смуги кордону. Активність ДРГ зберігається, тут нічого нового немає. Наша розвідка фіксує ці групи. Ми даємо відсіч", - сказав Мисник.
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Оперативна обстановка на північному кордоні з росією контрольована Силами оборони України. Проте вона напружена.