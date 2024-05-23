Оперативна обстановка на північному кордоні з рф контрольована, однак залишається напруженою

Оперативна обстановка на північному кордоні з росією контрольована Силами оборони України. Проте вона напружена. Про це зазначив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі "Суспільне.Студія", передає УНН.

За його словами, зберігається активність російських ДРГ.

Погодні умови та сезонність дозволяє більш активно їх застосовувати. Наша розвідка фіксує ці групи. Ми недооцінюємо ворога, там теж працюють спеціалісти. І вздовж кордону – це сотні кілометрів, де лісові масиви великі. Але ми приймаємо всі заходи, щоб своєчасно виявляти такі спроби і давати відсіч

На запитання чи спостерігається концентрація російських військовослужбовців навпроти Сумщини, саме на території рф, речник відповів, що російська армія залишається розсередженою.

Це сотні кілометрів. Вони конкретно в якомусь населеному пункті або станції розвантаження, такі як Суземка. Вони, наприклад, певні заходи проводять. Вони розсереджені. Якщо спробують підганяти бойову техніку до смуги кордону ми теж не гаємо часу, одразу знищуємо її. Також і спостережні засоби, РЕБівські тощо