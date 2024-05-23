Оперативная обстановка на северной границе с рф контролируемая, однако остается напряженной

Оперативная обстановка на северной границе с россией контролируется Силами обороны Украины. Однако она напряженная. Об этом отметил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мисник в эфире "Суспільне.Студія", передает УНН.

Враг придерживается своей тактики, обстрелы приграничных населенных пунктов вдоль всей полосы границы. Они не концентрируют на конкретном направлении - отметил Мисник.

По его словам, сохраняется активность российских ДРГ.

Погодные условия и сезонность позволяет более активно их применять. Наша разведка фиксирует эти группы. Мы недооцениваем врага, там тоже работают специалисты. И вдоль границы - это сотни километров, где лесные массивы большие. Но мы принимаем все меры, чтобы своевременно выявлять такие попытки и давать отпор - рассказал Мисник.

На вопрос наблюдается ли концентрация российских военнослужащих напротив Сумщины, именно на территории рф, спикер ответил, что российская армия остается рассредоточенной.

Это сотни километров. Они конкретно в каком-то населенном пункте или станции разгрузки, такие как Суземка. Они, например, определенные мероприятия проводят. Они рассредоточены. Если попытаются подгонять боевую технику к полосе границы мы тоже не теряем времени, сразу уничтожаем ее. Также и наблюдательные средства, РЭБовские и тому подобное - сказал он.

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