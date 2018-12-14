На чердаке дома СБУ обнаружили арсенал боеприпасов

"Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из населенных пунктов Броварского района хранил на территории собственного дома оружие и боеприпасы. Тайник с военными средствами поражения злоумышленник устроил на чердаке дома. По информации СБУ оружие мужчина привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам" , - говорится в сообщении.

По месту жительства преступника правоохранители обнаружили 21 гранату Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 15 гранат для подствольного гранатомета ВОГ, свыше трех килограммов тротила. Также изъято двадцать запалов к гранатам Ф-1, три дымовые шашки и три оцинкованых ящика патронов различного калибра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года у украинцев изъяли более 4,5 тонны взрывчатки

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, в январе - ноябре 2018 органами прокуратуры передано в суд более 5 тысяч уголовных производств, которые расследуются по фактам незаконного оборота оружия.



