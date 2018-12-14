На горищі будинку СБУ виявили арсенал боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Київщині, працівниками Служби безпеки України, на горищі одного з будинків виявили арсенал військових засобів ураження. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець одного з населених пунктів Броварського району зберігав на території власного помешкання зброю та боєприпаси. Схованку із військовими засобами ураження зловмисник облаштував на горищі будинку. За інформацією СБУ зброю чоловік привозив з району проведення антитерористичної операції після поїздок в особистих справах", - йдеться у повідомленні.
За місцем проживання злочинця правоохоронцями було виявлено 21 гранату Ф-1, 3 гранати РГД-5, 15 гранат для підствольного гранатомета ВОГ, понад три кілограми тротилу. Також вилучено двадцять запалів до гранат Ф-1, три димові шашки та три оцинковані ящики набоїв різного калібру.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправних дій.
Нагадаємо, протягом січня – листопада 2018 року органами прокуратури передано до суду понад 5 тисяч кримінальних проваджень, які розслідуються за фактами незаконного обігу зброї.