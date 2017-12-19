На Генассамблее ООН начали рассмотрение резолюции по правам человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На 73 заседании Генеральной ассамблеи ООН начали рассмотрение резолюции о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина), передает корреспондент УНН.
"Российская федерация продолжает яростно нарушать свои обязанности как государство-оккупант", - отметил представитель Украины во время заседания.
"Несмотря на временную оккупацию, жители Крыма остаются гражданами Украины", - отметил спикер.
Он призвал все государства-члены ООН защитить крымчан от действий государства-оккупанта.
Напомним, 14 ноября 2017 года третий комитет 72-й сессии ГА ООН одобрил проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)".
Соавторами документа стали 42 страны из разных уголков мира, в том числе: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швеция, Япония. Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации, "за" документ проголосовали 71 государство, против 25 и 77 воздержались при голосовании.