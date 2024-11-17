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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте зафиксировано 134 боестолкновения, больше всего атак зафиксировано на Кураховском и Покровском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировано 134 боестолкновения, больше всего атак зафиксировано на Кураховском и Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2994 просмотра

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За сутки зафиксировано 134 боевых столкновений, из них 53 на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес массированный ракетно-авиационный удар с применением 130 ракет и 98 КАБ.

Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 134, 53 из них зафиксированы на Кураховском и Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 на 22.00 17.11.2024, передает УНН.

Противник нанес один массированный ракетно-авиационный удар с применением 130 ракет, 61 авиационный удар с применением 98 КАБ, более 700 ударов дронами-камикадзе и совершил более трех с половиной тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак отражено в районе Старицы, четыре - в районе Волчанска, одну атаку отбили наши защитники в районе населенного пункта Высокая Яруга, противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг 10 раз пытался подвинуть наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Кругляковки и Колесниковки. Одно боестолкновение вблизи Загрызово продолжается до сих пор.

Семь попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций были остановлены на Лиманском направлении, враг пытался продвинуться в направлениях Твердохлебово, Грековки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении состоялось одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявляли в районе населенного пункта Белая Гора, противник, получив жесткий отпор, отошел.

Враг два раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Обе атаки были успешно отражены нашими защитниками.

Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow - Le Figaro17 нояб. 2024, 20:05 • 12707 просмотров

Противник не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка и Петровка. Всего 23 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 251 человека убитыми и ранеными. Уничтожено два танка, 10 единиц мототехники. Кроме того, два танка, один БМП, один автомобиль и одна артиллерийская система были повреждены.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается также 35 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак противника. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 128 человек. Также уничтожено два танка, одну БМП, две единицы автомобильной техники, два мотоцикла и один миномет противника, кроме этого повреждены одна вражеская БМП и одна артиллерийская система.

На Времовском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Трудового и Раздоловки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении одну бесполезную атаку врага отбили наши защитники в течение дня вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация рф продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории россии. В настоящее время известно о 24 авиационных ударах с применением 37 КАБ,

- отметили в Генштабе.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты против рф - NYT17 нояб. 2024, 18:16 • 19708 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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