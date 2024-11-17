Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow - Le Figaro
Киев • УНН
Франция и Великая Британия предоставили разрешение Украине наносить удары ракетами SCALP/Storm Shadow вглубь российской территории.
Франция и Британия разрешили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за разрешением США. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow,
Издание не приводит других подробностей, а также источников информации.
Дополнение
Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе России.
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