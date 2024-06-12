С начала суток, 12 июня, на фронте зафиксировали 60 атак оккупантов. Наибольшая активность войск рф зафиксирована на Покровском и Северском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг сегодня атаковал пять раз, из них - два, в районах Петропавловки и Песчаного, еще продолжаются. Также вблизи Петропавловки агрессор использовал КАБы.

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На Северском направлении за сегодня уже отбито половину из 12 атак оккупантов. В настоящее время продолжаются наступательные действия врага в районах Спирного и Раздоловки.

На Краматорском направлении за сегодня состоялось шесть боестолкновений, одно из которых еще продолжается.

На Покровском направлении агрессор пытается продвигаться в районах Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой и Калинового.

Всего на направлении, пока, количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20. Наши защитники мужественно сдерживают оккупантов и наносят им ощутимые потери.

На Времовском направлении продолжаются штурмовые действия врага в районе Урожайного. Украинские воины уверенно удерживают занятые рубежи.

Напомним

В Генштабе заявили, что ночью был нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому дивизиону С-300 и двум дивизионам С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400, по третьему радару информация уточняется.