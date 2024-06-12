На фронті зафіксували 60 бойових зіткнень, окупанти продовжують тиск на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
На Харківському, Куп'янському, Сіверському, Краматорському, Покровському та Врем'ївському напрямках тривають інтенсивні бої, російські війська здійснюють численні обстріли, українські військові мужньо утримують позиції та завдають ворогу значних втрат.
Від початку доби, 12 червня, на фронті зафіксували 60 атак окупантів. Найбільша активність військ рф зафіксована на Покровському та Сіверському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, з них – два, в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають. Також поблизу Петропавлівки агресор використав КАБи.
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На Сіверському напрямку за сьогодні уже відбито половину з 12 атак окупантів. На даний час тривають наступальні дії ворога в районах Спірного та Роздолівки.
На Краматорському напрямку за сьогодні відбулось шість боєзіткнень, одне з яких іще триває.
На Покровському напрямку агресор намагається просуватися в районах Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої та Калинового.Триває сім боїв.
Загалом на напрямку, наразі, кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20. Наші захисники мужньо стримують окупантів та завдають їм відчутних втрат.
На Времівському напрямку тривають штурмові дії ворога в районі Урожайного. Українські воїни впевнено утримують зайняті рубежі.
Нагадаємо
У Генштабі заявили, що вночі було завдано групового ракетного удару по одному ворожому дивізіону С-300 і двох дивізіонах С-400 в тимчасово окупованому Криму, знищено два радари комплексів С-300 та С-400, щодо третього радара інформація уточнюється.