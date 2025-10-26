На фронте за сутки произошло 110 боевых столкновений, враг нанес 50 авиационных ударов - Генштаб

За сутки 26 октября на фронте произошло 110 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 126 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3 988 дронов-камикадзе и совершили 2 711 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили одну штурмовую атаку оккупантов. Также враг нанес два авиационных удара, применив семь управляемых авиабомб, и совершил 133 обстрела, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять безуспешных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское.

"Толкает нас к гуманитарной катастрофе": Зеленский заявил, что путин не показывает, что хочет остановить войну

На Славянском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении противник сегодня не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 28 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лисовка, Удачное, Новоекономичное, Зверово, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 73 оккупанта, из которых 29 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильного транспорта, артиллерийскую систему и восемь беспилотных летательных аппаратов - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригоровка и в направлении населенного пункта Рыбное. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленый Гай. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сладкое, Ровнополье, Зализничное и Нечаевка.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили четыре вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Степногорск. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Веселянка и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста — успеха не имел. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговка.

Напомним

За сутки 25 октября российские войска потеряли 900 солдат и 214 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют 1136890 человек.

В Генштабе подтвердили, что украинские военные освободили Кучеров Яр и Сухецкое