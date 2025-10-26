$41.900.00
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 19708 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 22653 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 22774 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 29216 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 23140 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 19578 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 38198 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14362 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13914 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Хранитель

На фронте за сутки произошло 110 боевых столкновений, враг нанес 50 авиационных ударов - Генштаб

Киев • УНН

 • 922 просмотра

За сутки 26 октября на фронте зафиксировано 110 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 1 ракетный и 50 авиационных ударов, применили 3988 дронов-камикадзе.

На фронте за сутки произошло 110 боевых столкновений, враг нанес 50 авиационных ударов - Генштаб

За сутки 26 октября на фронте произошло 110 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 126 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3 988 дронов-камикадзе и совершили 2 711 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили одну штурмовую атаку оккупантов. Также враг нанес два авиационных удара, применив семь управляемых авиабомб, и совершил 133 обстрела, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять безуспешных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское.

"Толкает нас к гуманитарной катастрофе": Зеленский заявил, что путин не показывает, что хочет остановить войну24.10.25, 16:08 • 2755 просмотров

На Славянском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении противник сегодня не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 28 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лисовка, Удачное, Новоекономичное, Зверово, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 73 оккупанта, из которых 29 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильного транспорта, артиллерийскую систему и восемь беспилотных летательных аппаратов

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригоровка и в направлении населенного пункта Рыбное. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленый Гай. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сладкое, Ровнополье, Зализничное и Нечаевка.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили четыре вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Степногорск. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Веселянка и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста — успеха не имел. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговка.

Напомним

За сутки 25 октября российские войска потеряли 900 солдат и 214 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют 1136890 человек.

В Генштабе подтвердили, что украинские военные освободили Кучеров Яр и Сухецкое26.10.25, 11:55 • 3410 просмотров

Вадим Хлюдзинский

