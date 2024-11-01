На фронте за сутки 170 боев: где оккупанты атаковали больше всего

170 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более трети - на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 1 ноября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением семи ракет, а также 57 авиаударов, сбросил 108 КАБ, применил 1366 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4241 обстрел, из них 160 из РСЗО.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Ситуация по направлениям, как указано, такова:

На Харьковском направлении враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Проминя, Лысовки и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак позиций наших войск вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Трудового. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории", - говорится в сводке.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Террористы за сутки потеряли: более 1400 военных и десятки единиц техники