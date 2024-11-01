Террористы за сутки потеряли: более 1400 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1460 военных, 6 танков и 20 бронемашин. Общие потери врага с начала войны достигли 696 410 личного состава.
За сутки враг потерял 1460 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 01.11.24:
- Личный состав: 696 410 (+1460).
- Танки: 9162 (+6).
- Бронированные боевые машины: 18470 (+20).
- Артиллерийские системы: 20039 (+26).
- РСЗВ: 1244 (+1).
- Средства ППО: 994.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18088 (+25).
- Крылатые ракеты: 2628 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 28038 (+77).
- Специальная техника: 3579 (+9).
Генштаб: 150 боевых столкновений на фронте, враг продолжает активно бить на Кураховском направлении31 октября 2024, 23:20 • 10824 просмотра