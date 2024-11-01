Террористы за сутки потеряли: более 1400 военных и десятки единиц техники

За сутки враг потерял 1460 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 01.11.24:

- Личный состав: 696 410 (+1460).

- Танки: 9162 (+6).

- Бронированные боевые машины: 18470 (+20).

- Артиллерийские системы: 20039 (+26).

- РСЗВ: 1244 (+1).

- Средства ППО: 994.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18088 (+25).

- Крылатые ракеты: 2628 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 28038 (+77).

- Специальная техника: 3579 (+9).

Генштаб: 150 боевых столкновений на фронте, враг продолжает активно бить на Кураховском направлении