Генштаб: 150 боевых столкновений на фронте, враг продолжает активно бить на Кураховском направлении
Киев • УНН
За сутки произошло 150 боевых столкновений, наибольшая активность врага на Кураховском направлении - 56 боев. Оккупанты атаковали на всех направлениях, самые ожесточенные бои продолжаются в 16 локациях.
На передовой произошло 150 боевых столкновений. Наибольшая активность врага сохраняется на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении захватчики реализовали 3 атаки возле Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении ВСУ отбили 15 атак в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.
На Лиманском направлении 21 раз оккупанты били, продвигаясь в направлении Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Торецком направлении террористы три раза стремились вклиниться в районе Торецка, в настоящее время идет бой.
На Покровском направлении ВСУ отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Луча, Лысовки и Вишневого.
На Кураховском направлении происходило 56 боестолкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Бои продолжаются в 16 локациях.
На Времовском направлении агрессор 5 раз атаковали вблизи Богоявленки и Трудового.
На Ореховском направлении Защитники остановили две атаки противника в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.
159 боевых столкновений на фронте: враг продолжает быть активным на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб26 октября 2024, 19:41 • 30725 просмотров