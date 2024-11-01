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Генштаб: 150 боевых столкновений на фронте, враг продолжает активно бить на Кураховском направлении

Генштаб: 150 боевых столкновений на фронте, враг продолжает активно бить на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

23:20 • 397 просмотра

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За сутки произошло 150 боевых столкновений, наибольшая активность врага на Кураховском направлении - 56 боев. Оккупанты атаковали на всех направлениях, самые ожесточенные бои продолжаются в 16 локациях.

На передовой произошло 150 боевых столкновений. Наибольшая активность врага сохраняется на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении захватчики реализовали 3 атаки возле Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении ВСУ отбили 15 атак в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

На Лиманском направлении 21 раз оккупанты били, продвигаясь в направлении Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Торецком направлении террористы три раза стремились вклиниться в районе Торецка, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении ВСУ отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Луча, Лысовки и Вишневого.

На Кураховском направлении происходило 56 боестолкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Бои продолжаются в 16 локациях.

На Времовском направлении агрессор 5 раз атаковали вблизи Богоявленки и Трудового.

На Ореховском направлении Защитники остановили две атаки противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

159 боевых столкновений на фронте: враг продолжает быть активным на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб26 октября 2024, 19:41 • 30725 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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