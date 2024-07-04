На фронте вражеские войска оккупировали Сокол и Восход - DeepState

На передовой вражеские силы оккупировали Сокол и Восход. Кроме того, захватчики продвинулись в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеновки и Новопокровского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг оккупировал Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеновки и Новопокровского - DeepState.

Напомним

По информации от Генштаба ВСУ, на Покровском направлении отмечается интенсивная активность врага, который в течение дня совершил в общей сложности 34 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность оккупантов наблюдалась в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского и Карловки

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная