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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте вражеские войска оккупировали Сокол и Восход - DeepState

На фронте вражеские войска оккупировали Сокол и Восход - DeepState

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 23:08  •  2506 просмотра

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По данным отчета DeepState, войска террористов заняли населенные пункты Сокол и Восход, а также продвинулись в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеновки и Новопокровского

На передовой вражеские силы оккупировали Сокол и Восход. Кроме того, захватчики продвинулись в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеновки и Новопокровского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг оккупировал Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеновки и Новопокровского

- DeepState.

Напомним

По информации от Генштаба ВСУ, на Покровском направлении отмечается интенсивная активность врага, который в течение дня совершил в общей сложности 34 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность оккупантов наблюдалась в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского и Карловки

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная3 июля 2024, 21:26 • 9601 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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