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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте состоялось 111 боевых столкновений: горячее всего на Покровском направлении

На фронте состоялось 111 боевых столкновений: горячее всего на Покровском направлении

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 20:42  •  14340 просмотра

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За сутки произошло 111 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском направлении. Враг нанес 5 ракетных, 53 авиаударов, привлек 502 дрона-камикадзе и совершил более 3100 обстрелов.

С начала суток произошло 111 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба на 22.00 15.08.2024, передает УНН.

Всего с начала этих суток произошло 111 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли по территории Украины пять ударов восемью ракетами, и 53 авиаудара, сбросив 73 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 502 дроны-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

По уточненной информации, на Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Липцов и Волчанска. Две атаки отбиты, три - продолжаются.

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Берестового и Кругляковки. Девять столкновений завершены, три - еще продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Наши защитники отбили четыре атаки, две - продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отбивали девять вражеских штурмов в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Переездного. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении шли три боя вблизи Часового Яра, один из которых до сих пор продолжается. На Торецком направлении, по уточненной информации, россияне 14 раз атаковали украинские войска возле Торецка и Нью-Йорка. Успеха не имели.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 39 боев неподалеку населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное, Птичья. Силы обороны отбили 27 атак, 12 - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 335 оккупантов, 118 из них - безвозвратно. Также уничтожены две единицы БМ-21 "Град", три бронетранспортера, три БПЛА, семь единиц автотранспорта и одна единица спецтехники. Кроме этого, повреждены две РСЗО, две боевые бронированные машины, бронетранспортер, две артиллерийские системы и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Восемь боестолкновений завершены, два - продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оба вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Ровнополья и Малой Токмачки не имели успеха.

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других направлениях ситуация без изменений.

Напомним

За минувшие сутки российская армия потеряла 1220 военных, самолет и 50 беспилотников в Украине. Общие потери врага с начала войны достигли около 595 620 человек.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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