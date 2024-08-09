На фронте с начала суток зафиксировано 78 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте состоялось 78 столкновений, горячее всего на Лиманском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 08.08.2024 августа, передает УНН.

С начала суток произошло 78 боевых столкновений, оккупант нанес 47 авиационных ударов с применением 56 КАБов, 493 удара дронами-камикадзе и совершил почти 3391 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня осуществили шесть атак вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили пять штурмовых действий противника, еще одно боестолкновение продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 75 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 18 автомобильной и две единицы специальной техники, 14 БпЛА, кроме того, повреждены три артиллерийские системы, танк, боевая бронированная машина, семь единиц автомобильной и одну единицу специальной техники врага.

На Купянском направлении Силы обороны отражали три атаки противника в районе Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается два боестолкновения, ситуация контролируемая.

22 раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет шесть боестолкновений.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали 12 штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место десять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, Калиновки и Ивановского, семь попыток противника потеснить наши позиции оказались тщетными, продолжается три атаки. Ситуация контролируемая.

При поддержке авиации, враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня, оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк. Пять штурмов отбили наши защитники, три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражено 20 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным за сегодня враг потерял более 200 оккупантов. Также украинскими военнослужащими уничтожено четыре артиллерийские системы, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три БпЛА и три единицы специальной техники. Кроме того, две артсистемы, три танка, девять автомобилей и одна вражеская единица спецтехники были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается три боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отбили все атаки. Противник успеха не имел.

На Времовском направлении произошло три боестолкновения в направлении Водяного и Угледара. Два вражеских штурма захлебнулись, продолжается бой.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.

Бундестаг не видит проблемы, если Украина использует немецкие танки для продвижения на территории россии