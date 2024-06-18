Киев • УНН
По DeepState, враг продвинулся неподалеку Уманского, Сокола и Архангельского.
На передовой армия террористов продвинулась неподалеку Уманского, Сокола и Архангельского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Уманского, Сокола и Архангельского
Напомним
На Покровском направлении остается самая горячая обстановка. Оккупанты не прекращали попыток штурмовать позиции украинских защитников. Однако силы обороны и в дальнейшем принимают меры для остановки продвижения противника.
Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении: рф осуществила 42 атаки - Генштаб17 июня 2024, 20:42 • 23500 просмотров