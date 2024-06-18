На передовой армия террористов продвинулась неподалеку Уманского, Сокола и Архангельского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Уманского, Сокола и Архангельского - DeepState.

Напомним

На Покровском направлении остается самая горячая обстановка. Оккупанты не прекращали попыток штурмовать позиции украинских защитников. Однако силы обороны и в дальнейшем принимают меры для остановки продвижения противника.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении: рф осуществила 42 атаки - Генштаб