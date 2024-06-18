На фронті рф просунулася біля Уманського, Соколу та Архангельського
Київ • УНН
За DeepState, ворог просунувся неподалік Уманського, Соколу та Архангельського.
На передовій армія терористів просунулася неподалік Уманського, Соколу та Архангельського. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Уманського, Соколу та Архангельського
Нагадаємо
На Покровському напрямку залишається найгарячіша обстановка. Окупанти не припиняли спроб штурмувати позиції українських захисників. Проте сили оборони й надалі вживають заходів для зупинення просування противника.
Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку: рф здійснила 42 атаки - Генштаб17.06.24, 23:42 • 72542 перегляди