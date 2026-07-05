На фронте произошло 295 боевых столкновений за сутки 4 июля - Генштаб

В течение прошлых суток, 4 июля, на фронте произошло 295 боевых столкновений. Оккупанты применили две ракеты и совершили 58 авиационных ударов, сбросив 252 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 8799 дронов-камикадзе и совершил 2775 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск. В частности, зафиксировано 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь пунктов управления и шесть районов сосредоточения живой силы оккупантов. Потери российских войск составили 1290 человек.

Также уничтожено семь танков, девять боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 1628 беспилотных летательных аппаратов и 462 единицы автомобильной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросив одну КАБ, совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артельное, Кудиевка, Вильча и в сторону Хатнего, Избицкого, Зарубинки, Шевяковки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал, в сторону Новоосинового и в районе Колесниковки.

На Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в лиманскую оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Лиман, Дружелюбовка, Диброва и в районах Дробышевого, Новоселовки.

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районе Маркового и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Долгой Балки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка, Шевченко, Ивановка, Белицкое.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Березовое, Терновое, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 38 атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Святопетровки и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Гуляйпольское, Горькое, Цветковое, Чарівное, Верхняя Терса, Староукраинка, Косовцево.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Силы ПВО сбили 112 дронов и 3 ракеты Х-59/69 во время ночной атаки рф 5 июля