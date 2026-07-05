Силы ПВО сбили 112 дронов и 3 ракеты Х-59/69 во время ночной атаки рф 5 июля
Киев • УНН
россия атаковала Украину ракетами и 125 дронами. Зафиксированы попадания 4 ударных БПЛА на 3 локациях. Также зафиксировано падение обломков на 8 локациях.
В ночь на 5 июля российские войска атаковали Украину противорадиолокационной ракетой Х-31 из акватории Черного моря, а также тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с оккупированной части Запорожской области, 125 ударными БПЛА типа Shahed (включая реактивные), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Дроны запускались из российских городов брянск, орел, шаталово, приморско-ахтарск, а также из оккупированных Донецка и Крыма.
Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 8:00 сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Противорадиолокационная ракета Х-31 не достигла цели
В то же время зафиксированы попадания 4 ударных БПЛА на 3 локациях. Также зафиксировано падение обломков на 8 локациях.
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что город Константиновка Донецкой области не находится под российским контролем. Он назвал начальника российского генштаба валерия герасимова лжецом, который готовит отдельные карты для владимира путина.