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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 187 боевых столкновений, враг интенсивно атакует на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 187 боевых столкновений, враг интенсивно атакует на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 1577 просмотра

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За сутки произошло 187 боевых столкновений, противник нанес 52 авиаудара и 748 ударов дронами-камикадзе. Самые интенсивные атаки зафиксированы на Покровском и Кураховском направлениях.

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 187 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 22.11.2024, передает УНН.

С начала суток произошло 187 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (две ракеты), 52 авиационных удара (56 КАБ) и 748 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций наших войск,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. По Липцам и Охримовке враг бил управляемыми авиабомбами.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

Восемнадцать вражеских атак в настоящее время отбили украинские воины вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки на Лиманском направлении. Продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары в районах Ивановки, Дроновки, Кривой Луки и Белогоровки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Закитного и  Северска.

На Краматорском направлении завершились неудачей четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и в районе Часового Яра. Еще один бой продолжается.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка. Семь атак уже отбили наши воины, еще одна - продолжается.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино. До сих пор продолжается четыре боестолкновения. Авиаударам подверглись Сухая Балка, Валентиновка и Мирноград.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали на данном направлении 130 и ранили 160 оккупантов. Уничтожено два танка, одну БМП, восемь единиц автомобильной техники, миномет, две баги. Также четыре танка, один миномет и один квадроцикл были повреждены.

Также горячо на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 35 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки. Тринадцать боев продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении украинскими воинами отражено 15 атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Пять боестолкновений еще продолжается. Противник активно применял авиацию на направлении.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника в направлении Каменского. По Малой Токмачке враг нанес авиаудар КАБами.

На Приднепровском направлении четыре вражеских штурма потерпели неудачу. Враг бил НАРами по Казацкому.

На Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая восемь атак врагов; всего за сегодня противник совершил 28 попыток атаковать наши подразделения,

- добавили в Генштабе.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическими путями16 нояб. 2024, 10:49 • 43831 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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