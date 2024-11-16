Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическими путями

ukenru
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 107733 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 113583 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 120171 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 120995 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 110637 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 104284 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 121918 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107448 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115963 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116796 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинские военные завершили обучение во Франции и получили современную технику

Украинские военные завершили обучение во Франции и получили современную технику

 • 49567 просмотра
В Киев с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии

В Киев с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии

 • 60403 просмотра
В Оболонском районе столицы обломки БПЛА повредили дом

В Оболонском районе столицы обломки БПЛА повредили дом

 • 53806 просмотра
Захватчики предлагают безработным украинцам на оккупированных территориях собирать дроны для своей армии - ЦНС

Захватчики предлагают безработным украинцам на оккупированных территориях собирать дроны для своей армии - ЦНС

 • 56256 просмотра
Атака на Киев: силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников

Атака на Киев: силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников

 • 37869 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 107733 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 106581 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 116264 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 121918 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 134645 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 52130 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 56334 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 58821 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 50266 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

 • 41041 просмотра
Актуальное
Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическими путями

Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическими путями

Киев  •  УНН

 • 1811 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил о необходимости завершить войну дипломатическим путем в следующем году. Он отметил значительные потери рф в 1,5-2 тысячи военных ежедневно и ожидания на укомплектованные бригады.

Украина должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическими путями. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью «Суспільному» по случаю 100-летия «Украинского радио», передает УНН.

Детали

На вопрос, будут ли темпы продвижения россиян сохраняться, Зеленский ответил: «У них потерь - 1,5-2 тысячи в день, раненых и убитых. Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями. И на некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Сейчас, чтобы их остановить, подойдут резервы, укомплектованные бригады, которые мы так долго ждем. Но должны понимать, что хотят «русские».

Зеленский отметил, что россия не ценит своих людей, ей все равно, сколько погибнет.

А с нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно

- сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что на востоке Украины есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. Это, по его словам, происходит из-за медленной комплектации бригад оружием и подготовки военных.

Также Зеленский заявлял, что переговоры с Россией возможны при условии, что Киев будет не наедине с Москвой и что Украина будет сильной. И что очень важна позиция избранного президента США Дональда Трампа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина