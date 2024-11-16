Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическими путями

Украина должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическими путями. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью «Суспільному» по случаю 100-летия «Украинского радио», передает УНН.

Детали

На вопрос, будут ли темпы продвижения россиян сохраняться, Зеленский ответил: «У них потерь - 1,5-2 тысячи в день, раненых и убитых. Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями. И на некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Сейчас, чтобы их остановить, подойдут резервы, укомплектованные бригады, которые мы так долго ждем. Но должны понимать, что хотят «русские».

Зеленский отметил, что россия не ценит своих людей, ей все равно, сколько погибнет.

А с нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что на востоке Украины есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. Это, по его словам, происходит из-за медленной комплектации бригад оружием и подготовки военных.

Также Зеленский заявлял, что переговоры с Россией возможны при условии, что Киев будет не наедине с Москвой и что Украина будет сильной. И что очень важна позиция избранного президента США Дональда Трампа.