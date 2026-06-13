На фронте произошло 179 боев: враг выпустил более 6000 дронов — Генштаб

С начала суток 13 июня на фронте произошло 179 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник нанес 65 авиационных ударов, сбросив 196 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, захватчики задействовали для поражения 6438 дронов-камикадзе и совершили 2154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

Два боевых столкновения произошли на Северно-Слобожанском и Курском направлениях. Враг нанес три авиаудара с применением девяти управляемых авиационных бомб и совершил 57 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, Избицкого, Зыбино и в направлении Лимана.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили одиннадцать попыток захватчиков продвинуться возле населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в направлении Шийковки, еще два боестолкновения продолжаются.

лукашенко заявил, что война рф против Украины может завершиться уже в этом году

Силы обороны успешно остановили десять попыток захватчиков продвинуться вперед на Славянском направлении вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. На Константиновском направлении девять атак отразили наши защитники вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка и в направлении Константиновки, еще две атаки продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Васильевки, Родинского, Шевченко, Новоподгородного, Котлино, Удачного, Новопавловки и в направлении Гришино, Нового Шахтного, Кучерова Яра, Сергеевки.

По предварительным подсчетам, потери врага на этом направлении составили 54 оккупанта ликвидированными и 14 - ранеными. Также наши защитники уничтожили четыре единицы автомобильной и семь единиц специальной техники. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники захватчиков, а также уничтожено или подавлено 344 беспилотных летательных аппарата различных типов