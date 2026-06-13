На фронте произошло 179 боев: враг выпустил более 6000 дронов — Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 179 боев, враг применил 6438 дронов и 196 авиабомб. Жарче всего было на Покровском направлении, где отражено 27 атак захватчиков.
С начала суток 13 июня на фронте произошло 179 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается, что противник нанес 65 авиационных ударов, сбросив 196 управляемых авиационных бомб.
Кроме того, захватчики задействовали для поражения 6438 дронов-камикадзе и совершили 2154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов
Ситуация по направлениям
Два боевых столкновения произошли на Северно-Слобожанском и Курском направлениях. Враг нанес три авиаудара с применением девяти управляемых авиационных бомб и совершил 57 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, Избицкого, Зыбино и в направлении Лимана.
На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Новоплатоновка.
На Лиманском направлении украинские воины отразили одиннадцать попыток захватчиков продвинуться возле населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в направлении Шийковки, еще два боестолкновения продолжаются.
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Силы обороны успешно остановили десять попыток захватчиков продвинуться вперед на Славянском направлении вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. На Константиновском направлении девять атак отразили наши защитники вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка и в направлении Константиновки, еще две атаки продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Васильевки, Родинского, Шевченко, Новоподгородного, Котлино, Удачного, Новопавловки и в направлении Гришино, Нового Шахтного, Кучерова Яра, Сергеевки.
По предварительным подсчетам, потери врага на этом направлении составили 54 оккупанта ликвидированными и 14 - ранеными. Также наши защитники уничтожили четыре единицы автомобильной и семь единиц специальной техники. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники захватчиков, а также уничтожено или подавлено 344 беспилотных летательных аппарата различных типов
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Вороное.
Произошло 22 боевых столкновения на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Оленоконстантиновка, Гуляйпольское, Терноватое, Железнодорожное, Верхняя Терса, Чаривное и в направлении Доброполья, Воздвижевки.
Две попытки захватчиков продвинуться вперед остановили наши защитники на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степовое и Степногорск.
На Приднепровском направлении сегодня противник предпринял одну попытку прорвать нашу оборону в направлении Антоновского моста.
"На других направлениях изменений в обстановке пока не происходит, попыток вражеского продвижения не зафиксировано", - добавили в Генштабе.
Напомним
Стали известны подробности операции нового мультидоменного центра ВСУ "Фаланга", который нанес серию ударов по мостам во временно оккупированном Крыму. Украинские военные с помощью middle-strike дронов пытаются заблокировать снабжение российской армии на Запорожском направлении.
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