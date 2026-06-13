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кремль планирует завербовать около 20 тысяч иностранцев для войны против Украины до конца года - ГУР

Киев • УНН

 • 562 просмотра

рф планирует завербовать 18,5 тыс. иностранцев до конца 2026 года. Сейчас в рядах вражеской армии уже находится более 28 тысяч граждан других государств.

кремль планирует завербовать около 20 тысяч иностранцев для войны против Украины до конца года - ГУР

До конца 2026 года кремль стремится завербовать не менее 18,5 тыс. граждан других стран на войну против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на ГУР Минобороны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вербовка происходит как внутри рф, так и в самих странах с помощью посольств, "русских домов" и частных вербовщиков.

По состоянию на данный момент идентифицировано более 14 тысяч привлеченных россией военных из КНДР и более 28 тысяч завербованных иностранцев в рядах российской армии. Большинство из них попали в вс рф из-за обещаний больших заработков, манипуляций и давления, однако в итоге оказываются на передовой без документов и надлежащей подготовки

- говорится в сообщении.

Указывается, что десятки стран уже отреагировали на циничные действия рф по вербовке их граждан. При этом ООН зафиксировала нечеловеческое отношение к завербованным иностранцам в российской армии.

Несмотря на огласку, россия и в дальнейшем пытается заместить потери своей армии завербованными иностранцами

- резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным партизанского движения "АТЕШ", россия шантажирует иностранцев депортацией и уголовными делами для вербовки в армию. Чаще всего давят на граждан стран Азии и Африки.

рф бросает в штурмы наемников из Кении после недели подготовки - ГУР23.04.26, 12:12 • 5339 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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