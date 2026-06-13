кремль планирует завербовать около 20 тысяч иностранцев для войны против Украины до конца года - ГУР

До конца 2026 года кремль стремится завербовать не менее 18,5 тыс. граждан других стран на войну против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на ГУР Минобороны, передает УНН.

Отмечается, что вербовка происходит как внутри рф, так и в самих странах с помощью посольств, "русских домов" и частных вербовщиков.

По состоянию на данный момент идентифицировано более 14 тысяч привлеченных россией военных из КНДР и более 28 тысяч завербованных иностранцев в рядах российской армии. Большинство из них попали в вс рф из-за обещаний больших заработков, манипуляций и давления, однако в итоге оказываются на передовой без документов и надлежащей подготовки