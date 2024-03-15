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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
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14 марта 2024, 09:34  •  128062 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

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13 марта 2024, 13:24  •  141076 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128175 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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11 марта 2024, 08:40  •  283745 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

В чем особенность ротации на этот раз.

Война •   •  32221 просмотра
Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного креста

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмом к Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца с требованием расследовать вероятное сотрудничество российского Красного Креста с пропутинской "патриотической" организацией.

Общество •   •  15581 просмотра
Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного креста

Директор Киевского метро Брагинский написал заявление на увольнение

Виктор Брагинский, директор Киевского метрополитена, подал в отставку после обнародования результатов расследования о хищениях в метро.

Общество •   •  12361 просмотра
Директор Киевского метро Брагинский написал заявление на увольнение

Кипер: в результате ракетной атаки врага на Одессу погиб медик и спасатель

Два человека погибли во время российской ракетной атаки на Одессу после реагирования на первый взрыв.

Война •   •  12941 просмотра
Кипер: в результате ракетной атаки врага на Одессу погиб медик и спасатель

россия активизировала агитацию среди граждан стран третьего мира

Россия сталкивается с трудностями в мобилизации войск, что приводит к усилению агитации и вербовки граждан из бедных стран в качестве наемников для борьбы против Украины, и на сегодняшний день Украина захватила более 11 000 таких наемников.

Война •   •  13393 просмотра
россия активизировала агитацию среди граждан стран третьего мира

Украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в плену рф - ООН

Согласно докладу ООН, украинские военнопленные подверглись многомесячным пыткам в российском плену, включая избиения и переломы костей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и повлекло долговременные физические и психические травмы

Война •   •  14331 просмотра
Украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в плену рф - ООН

Главкома вмф россии отправили в отставку: в британской разведке рассказали о причинах

Главнокомандующий вмф россии адмирал николай евменов уволен после значительных потерь российских кораблей, его заменил адмирал александр моисеев.

Война •   •  14964 просмотра
Главкома вмф россии отправили в отставку: в британской разведке рассказали о причинах

У Украины есть пленные наемники из 4 стран мира

Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии, по словам украинского чиновника.

Война •   •  14534 просмотра
У Украины есть пленные наемники из 4 стран мира

Украина вернула 100 погибших украинских защитников

Состоялось очередное мероприятие по репатриации, в результате которого 100 погибших украинских защитников были возвращены в Украину.

Война •   •  13999 просмотра
Украина вернула 100 погибших украинских защитников

Армия рф осуществила ракетную атаку на Одессу, есть пострадавшие - ОВА

Российская ракетная атака на Одессу привела к тому, что есть пострадавшие.

Война •   •  16144 просмотра
Армия рф осуществила ракетную атаку на Одессу, есть пострадавшие - ОВА