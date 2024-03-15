На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае. УНН подготовил для вас материал о том, что такое ротация и чем особенный этот процесс именно в этот раз.

Что такое ротация?

В Концепции военной кадровой политики в системе Министерства обороны Украины на период до 2028 года дается следующее определение ротации военнослужащих: процесс планового назначения военнослужащих на равнозначные по воинскому званию должности с целью повышения уровня развития их профессиональных компетентностей, мотивации к профессиональному развитию, предотвращения коррупции, для более целесообразного служебного использования или замены военнослужащих в местностях с особыми природными, географическими, геологическими, климатическими, эк

Как объясняет военный эксперт Дмитрий Снегирев, во время военного положения ротация - это замена личного состава в конкретном воинском подразделении для выполнения непосредственных задач на линии боевого соприкосновения.

Проведение ротации возможно в пределах одного боевого подразделения или с заменой целого боевого подразделения.

В чем особенность ротации, о которой заявил Сырский?

Несмотря на то, что ротация в отдельных боевых подразделениях происходит постоянно, как отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев, с начала полномасштабной войны в Украине практически не происходило ротации, когда бы были задействованы целые подразделения.

"До этого времени у нас происходили ротации в пределах соответствующих боевых подразделений. То есть два года стоит подразделение на линии боевого соприкосновения, выполняют боевые задачи и, соответственно, меняется исключительно в рамках самого подразделения, что вызвало определенные нарекания со стороны военных. Если подразделение воюет два года, соответственно, понесло потери личного состава, и нужно пополнять личный состав и выводить людей, чтобы дать возможность отдохнуть и, соответственно, для дальнейшего выполнения непосредственных задач. До этого все ротации происходили в рамках самого подразделения на линии боевого соприкосновения. Сейчас провели ротации уже из подразделений, которые выполняли вспомогательные функции, или были на прикрытии других участков фронта, те, которые находились непосредственно на передовой. Это то, что произошло последние недели на линии боевого соприкосновения, в частности на Авдеевском направлении", - пояснил эксперт.

Ярким примером такой ротации целого боевого подразделения стала замена защитников Авдеевки - 110 отдельной механизированной бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая два года находилась на этом направлении, на Третью отдельную штурмовую бригаду.

Подобные ротации происходят сейчас и на других направлениях.

Сроки пребывания на передовой

Когда происходит ротация, бойцы, которые отправляются на передний край, получают командировки на выполнение боевых задач. По открытой информации, сроки таких командировок устанавливает командование Вооруженных сил Украины в соответствии с потребностями и соответствующими задачами. В то же время более подробная информация о том, сколько бойцы могут находиться на выполнении боевого задания - отсутствует.

При этом существуют определенные рекомендации относительно того, сколько времени военные могут находиться на передовой. Психологи считают, что замена личного состава, находящегося на передовой, должна быть осуществлена не позднее 25-30 суток активного участия в боевых действиях. В частности, в Руководстве для офицеров и сержантов "Формирование психологической готовности военнослужащих к выполнению задач антитеррористической операции", утвержденном Генштабом в 2019 году, указано, что пик боеспособности подразделения приходится на 10-20 сутки боевых действий, затем она катастрофически падает, и через 30-40 суток боев подразделение надо отводить на отдых; через 8-12 месяцев войны среди личного состава имеют место проявления острых невротических состояний и невозможности воевать дальше.

В то же время, как, например, утверждают нардепы, инициировавшие внесение изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", именно в части урегулирования ротации, в Украине с началом полномасштабной войны некоторые подразделения находятся в зоне боевых действий по 4-6 месяцев, а другие, при этом, ни разу не были в бою.