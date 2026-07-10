На фронте 81 бой, больше всего - на Славянском направлении

Более половины из 81 боя на фронте сегодня пришлись на два направления - Славянское и Покровское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 10 июля, пишет УНН.

С начала суток агрессор 81 раз атаковал позиции Сил обороны - сообщили в Генштабе.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Рыжовка, Волфино, Горки, Толстодубово, Сопич, Бачевск, Вольная Слобода, Нескучное, Уланово, Голышевское, Будки, Малушино; на Черниговщине – Клюсы, Ляды. Авиаударам подверглись Карповичи и Малая Слободка.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив пять КАБ, осуществили 16 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Нововасильевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Червоный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва и в районе Дробышево. Две атаки продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 26 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили две атаки в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали десять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка, две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево, Мирное, Новопавловка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Оленоконстантиновка, Староукраинка и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и 1868 БПЛА за сутки - Генштаб