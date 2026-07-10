На фронте 81 бой, больше всего - на Славянском направлении
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 10 июля произошел 81 бой. Наибольшее количество атак зафиксировано на Славянском (26) и Покровском (21) направлениях.
Более половины из 81 боя на фронте сегодня пришлись на два направления - Славянское и Покровское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 10 июля, пишет УНН.
С начала суток агрессор 81 раз атаковал позиции Сил обороны
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Рыжовка, Волфино, Горки, Толстодубово, Сопич, Бачевск, Вольная Слобода, Нескучное, Уланово, Голышевское, Будки, Малушино; на Черниговщине – Клюсы, Ляды. Авиаударам подверглись Карповичи и Малая Слободка.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив пять КАБ, осуществили 16 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Нововасильевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Червоный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва и в районе Дробышево. Две атаки продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отбивали 26 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка и в районах Резниковки и Закитного.
На Краматорском направлении российские захватчики осуществили две атаки в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Васютинского.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали десять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка, две атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево, Мирное, Новопавловка. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Тернового.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Оленоконстантиновка, Староукраинка и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и 1868 БПЛА за сутки - Генштаб10.07.26, 07:44 • 4112 просмотров