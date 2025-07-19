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На фронте 38 столкновений: больше всего атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 38. На Покровском направлении российские оккупанты совершили 15 попыток потеснить украинских воинов, авиация врага нанесла четыре удара.

На фронте 38 столкновений: больше всего атак на Покровском направлении

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 38. На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 15 попыток потеснить украинских воинов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеские атаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 130 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Липцы и Старица, боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении продолжается атака российских оккупантов в районе Голубовки.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили одну вражескую атаку в районе Часового Яра.

На Торецком направлении наши защитники отбили четыре вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Дылеевки и Торецка, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 15 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Орехово, Дачное и в направлении Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 13 атак. Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили один штурм вражеских войск в районе населенного пункта Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские за текущие сутки произошло одно боестолкновение вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Тягинка и Львово, штурмовых действий не проводил.

Оккупанты за сутки потеряли 1120 человек и 112 единиц спецтехники - Генштаб ВСУ19.07.25, 08:07 • 2772 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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