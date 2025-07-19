На фронті 38 зіткнень: найбільше атак на Покровському напрямку

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 38. На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 15 спроб потіснити українських воїнів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири ворожі атаки, одне боєзіткнення триває до цього часу. Авіація загарбників завдала чотирьох ударів, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 130 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах населених пунктів Липці та Стариця, боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку триває атака російських окупантів в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили чотири ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки та Торецька, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 13 атак. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили один штурм ворожих військ в районі населеного пункту Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські за поточну добу відбулось одне боєзіткнення поблизу Кам’янського, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Тягинка та Львове, штурмових дій не проводив.

Окупанти за добу втратили 1120 осіб та 112 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ