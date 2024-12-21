На фронте 211 боев за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

211 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, 50 - на Курском направлении, активно враг действовал также на Покровском и Времовском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 21 декабря, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 211 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением 19 ракет, а также 34 авиационных ударов, сбросил 64 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил около пяти тысяч обстрелов, из них 198 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2230 дронов-камикадзе.

Шестнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены три пункта управления БпЛА.

Ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло одиннадцати. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Ямполовки, Тернов, Новосергиевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Часов Яр.

Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

46 атак, такое количество за минувшие сутки, отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка. Кроме того, захватчики активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь - здесь оккупанты 24 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

36 раз оккупанты атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки на Времовском направлении.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

Враг за прошедшие сутки наносил авиационные удары на Приднепровском направлении, кроме того, наши воины отбили четыре атаки российских захватчиков.

На Сиверском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

"Курское направление: 50 боевых столкновений, девять вражеских авиационных ударов одиннадцатью КАБами, более чем четыреста артиллерийских обстрелов наших позиций", - сообщили в Генштабе.

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