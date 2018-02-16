На Прикарпатье в ДТП погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В течение минувших суток в Ивано-Франковской области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, передает УНН.
Первая авария произошла примерно в 14:00 в Богородчанском районе на участке автодороги "Богородчаны - Гута", что между селами Подгорье и Дзвыняч.
"Водитель, житель пгт Солотвино, управляя автомобилем Volkswagen-Golf, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy под управлением жителя с. Пороги. В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen Caddy, жительница с. Пороги, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель этого же автомобиля и еще 2 его пассажира, жители с. Пороги, с телесными повреждениями госпитализированы в лечебные учреждения", - сообщает УПЦЗ ОГА.
Другое ДТП зарегистрировано в 18:32 в г. Ивано-Франковск на ул. Петлюры.
"Водитель, житель г. Ивано-Франковска, управляя автомобилем ГАЗ-5312, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную зимнюю обстановку, не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, жительницу г. Ивано-Франковска, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 февраля в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.