На Прикарпатье в ДТП погибли два человека

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66477 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81373 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84090 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108384 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100741 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104723 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111680 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117103 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122841 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134366 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. В течение минувших суток в Ивано-Франковской области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, передает УНН.

Первая авария произошла примерно в 14:00 в Богородчанском районе на участке автодороги "Богородчаны - Гута", что между селами Подгорье и Дзвыняч.

"Водитель, житель пгт Солотвино, управляя автомобилем Volkswagen-Golf, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy под управлением жителя с. Пороги. В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen Caddy, жительница с. Пороги, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель этого же автомобиля и еще 2 его пассажира, жители с. Пороги, с телесными повреждениями госпитализированы в лечебные учреждения", - сообщает УПЦЗ ОГА.

Другое ДТП зарегистрировано в 18:32 в г. Ивано-Франковск на ул. Петлюры.

"Водитель, житель г. Ивано-Франковска, управляя автомобилем ГАЗ-5312, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную зимнюю обстановку, не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, жительницу г. Ивано-Франковска, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

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