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На Прикарпатті в ДТП загинули двоє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Впродовж минулої доби в Івано-Франківській області трапилося 2 дорожньо-транспортні події зі смертельними наслідками. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, передає УНН.

Перша аварія сталася приблизно о 14:00 у Богородчанському районі на ділянці автодороги “Богородчани – Гута”, що між селами Підгір’я та Дзвиняч.

“Водій, житель смт Солотвино, керуючи автомобілем Volkswagen-Golf, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen Caddy під керуванням жителя с. Пороги. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Volkswagen Caddy, жителька с. Пороги, від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події, водій цього ж автомобіля та ще 2 його пасажири, жителі с. Пороги, із тілесними ушкодженнями госпіталізовані у лікувальні заклади”, – повідомляє УПЦЗ ОДА.

Інша ДТП зареєстрована о 18:32 у м. Івано-Франківськ на вул. Петлюри.

“ Водій, житель м. Івано-Франківська, керуючи автомобілем марки ГАЗ-5312, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожню зимову обстановку, не впорався з керуванням, вчинив наїзд на пішохода, жительку м. Івано-Франківська, яка переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. У наслідок ДТП пішохід від отриманих травм померла на місці пригоди”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого в Одеській області трапилася дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої загинули троє осіб.

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